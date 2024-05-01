بعد انسحابها من النيجر.. واشنطن تريد قاعدة عسكرية في كوت ديفوار

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تسريع جهودها لفتح قاعدة عسكرية لها في كوت ديفوار، لضمان حضورها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بعد أيام من إعلان سحب قواتها من النيجر.

وخلال زيارة إلى أبيدجان قبل يومين استغل رئيس القيادة الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم"، مايكل لانجلي لقاءاته بالمسؤولين الإيفواريين للمطالبة بفتح قاعدة عسكرية أمريكية في البلاد.

واعتبرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية في تقرير لها أن ما سمتها "المغادرة المتسرعة" للولايات المتحدة من القاعدة 201 في النيجر، والتي أصبحت إجراء رسميا في منتصف أبريل الماضي، تُعطل خططها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ولهذا السبب يريد "البنتاغون" تسريع إنشاء قاعدة عمليات أمامية في كوت ديفوار.

وأثناء زيارته لأبيدجان يومي 28 و29 أبريل، تحدث مايكل لانجلي، القائد الأعلى للقيادة الأمريكية في أفريقيا مع كبار مسؤولي البلد وبشكل خاص رئيس الدولة الحسن واتارا.

وقالت "جون أفريك" إنه خلال هذا الاجتماع المخصص رسميًّا لتعزيز الشراكة مع كوت ديفوار، والذي عقد في المقر الخاص للرئيس في منطقة كوكودي، رافقت الجنرال الأمريكي جيسيكا ديفيس با، السفيرة النشطة للغاية للولايات المتحدة في البلد الواقع غرب أفريقيا.