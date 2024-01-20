أوكرانيا تقصف مدينة غورلوفكا في دونيتسك

أصيب ثلاثة أشخاص، الجمعة، بقصف القوات الأوكرانية وسط مدينة غورلوفكا، في دونيتسك، حسبما أفاد عمدة المدينة إيفان بريخودكو في قناته على تيليغرام.

وكتب بريخودكو: "نتيجة للقصف المكثف على وسط غورلوفكا من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية، أصيب ثلاثة مدنيين بدرجات متفاوتة الخطورة في شارع كيروفا وشارع بوشكينسكايا".

وذكر عمدة المدينة، في وقت لاحق، أن عاملة الطوارئ الطبية أصيبت أثناء قصف القوات الأوكرانية لغورلوفكا. ولم يحدد ما إذا كانت واحدة من الجرحى الثلاثة.