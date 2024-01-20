أوكرانيا تقصف مدينة غورلوفكا في دونيتسك
أصيب ثلاثة أشخاص، الجمعة، بقصف القوات الأوكرانية وسط مدينة غورلوفكا، في دونيتسك، حسبما أفاد عمدة المدينة إيفان بريخودكو في قناته على تيليغرام.
وكتب بريخودكو: "نتيجة للقصف المكثف على وسط غورلوفكا من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية، أصيب ثلاثة مدنيين بدرجات متفاوتة الخطورة في شارع كيروفا وشارع بوشكينسكايا".
وذكر عمدة المدينة، في وقت لاحق، أن عاملة الطوارئ الطبية أصيبت أثناء قصف القوات الأوكرانية لغورلوفكا. ولم يحدد ما إذا كانت واحدة من الجرحى الثلاثة.
وأفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك في المركز المشترك للتحكم وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية أطلقت 20 صاروخًا من MLRS على غورلوفكا.
وتقع غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال دونيتسك ، وهي موطن لشركة ستيرول للمواد الكيميائية وشركات تعدين الفحم، ومن أكبر المدن المأهولة بالسكان في جمهورية دونيتسك.
وقبل بدء الصراع في دونباس، بلغ عدد سكان جورلوفكا أكثر من 250 ألف شخص.