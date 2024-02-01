الاشتباه في داعش بهجوم على كنيسة خلَّف قتلى بالكونغو الديمقراطية

نفّذ مسلحون يُعتقد أنهم على صلة بداعش، بحسب وكالة "فرانس برس"، هجومًا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، أسفر عن عدد من القتلى، بينهم 5 أشخاص كانوا يحضرون قداسًا داخل كنيسة.

ووقع الهجوم، في وقت متأخر الثلاثاء، في باييتي بالقرب من بلدة أويتشا في منطقة بيني، وقال نيكولاس كيكوكو رئيس بلدية أويتشا إنه "تم نقل 8 جثث لمدنيين قُتلوا على يد تحالف القوى الديمقراطية إلى برّاد" مستشفى البلدة.

وتقع باييتي في مقاطعة شمال كيفو بالقرب من الحدود مع مقاطعة إيتوري، وكِلتا المقاطعتين وضعتهما السلطات تحت ما يسمى بـ"حالة الحصار" عام 2021.

ويسمح هذا الإجراء باستبدال المسؤولين المدنيين في المقاطعة بضباط من الشرطة والجيش من أجل محاربة الجماعات المسلحة.

وأكد داريوس سياهيرا، المسؤول في المجتمع المدني، وقوع الهجوم ووجود قتلى في براد المستشفى، لكنه لم يحدد رقمًا.

وكان تحالف القوى الديمقراطية، وهو ائتلاف متمرد نشأ في أوغندا، ظهَرَ في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 1995. ويُعد من أخطر الميليشيات في المنطقة المضطربة، وقد بايع داعش عام 2019.