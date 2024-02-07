ما سر طلب بلينكن عقد اجتماع منفرد مع رئيس الأركان الإسرائيلي؟

طلب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عقد اجتماع خاص مغلق مع رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الأمر الذي عدَّه الإعلام الإسرائيلي "غير اعتيادي".

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "إسرائيل هايوم" الإسرائيلية اليوم الأربعاء، أراد بلينكن الاستماع إلى تفاصيل حول الوضع على الأرض بشأن الحرب على غزة بشكل مباشر من رئيس الأركان.

وأشارت الصحيفة إلى أن طلب وزير الخارجية الأمريكي نصَّ على أن يُعقَد الاجتماع بينه وبين هاليفي "دون حضور وزراء الحكومة، وخارج إطار مجلس الحرب".

ونبَّهت إلى أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ بلينكن برفضه لعقد مثل هذا الاجتماع المنفرد مع رئيس الأركان، وأن استعراض التفاصيل المتعلقة بالوضع الميداني يتعين أن تبقى في المنتدى المناسب.

ويصل بلينكن إلى إسرائيل خلال أيام، ضمن زيارة هي الخامسة من نوعها منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، عقب هجوم الـ 7 من تشرين الأول/ أكتوبر على مستوطنات غلاف غزة.