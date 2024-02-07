ما سر طلب بلينكن عقد اجتماع منفرد مع رئيس الأركان الإسرائيلي؟
طلب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عقد اجتماع خاص مغلق مع رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الأمر الذي عدَّه الإعلام الإسرائيلي "غير اعتيادي".
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "إسرائيل هايوم" الإسرائيلية اليوم الأربعاء، أراد بلينكن الاستماع إلى تفاصيل حول الوضع على الأرض بشأن الحرب على غزة بشكل مباشر من رئيس الأركان.
وأشارت الصحيفة إلى أن طلب وزير الخارجية الأمريكي نصَّ على أن يُعقَد الاجتماع بينه وبين هاليفي "دون حضور وزراء الحكومة، وخارج إطار مجلس الحرب".
ونبَّهت إلى أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ بلينكن برفضه لعقد مثل هذا الاجتماع المنفرد مع رئيس الأركان، وأن استعراض التفاصيل المتعلقة بالوضع الميداني يتعين أن تبقى في المنتدى المناسب.
ويصل بلينكن إلى إسرائيل خلال أيام، ضمن زيارة هي الخامسة من نوعها منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، عقب هجوم الـ 7 من تشرين الأول/ أكتوبر على مستوطنات غلاف غزة.
وأرسل فريق الخارجية الأمريكية قائمة تضم جدول أعمال بلينكن خلال زيارته إلى تل أبيب، ليعثر مكتب نتنياهو على طلب غير اعتيادي، بشأن رغبته في الاجتماع مع رئيس الأركان منفردًا، ودون حضور الوزراء.
ولا يعد من اختصاصات وزير خارجية بلد ما عقد اجتماعات منفردة مع قائد الجيش في البلد الذي يزوره، إلا أن الانخراط الأمريكي في التفاصيل الدقيقة للحرب الإسرائيلية على غزة هي التي سمحت له بتقديم هذا الطلب.
وقد تؤشر رغبة بلينكن في عقد لقاء منفرد مع قائد الجيش الإسرائيلي، على فجوة بين مواقف المستويين السياسي والعسكري، والتي تحدث عنها الإعلام العبري كثيرًا منذ بدء الحرب قبل 4 أشهر.
وبحسب الصحيفة، استمع بلينكن مرات عديدة لرئيس الأركان خلال الزيارات السابقة، لكن داخل مجلس الحرب وبحضور جميع أعضائه، بمن في ذلك رئيس الوزراء نتنياهو.
وتابعت أن مشاركة بلينكن أو غيره من المسؤولين الأمريكيين في اجتماعات مجلس الحرب السابقة أثارت انتقادات، فيما جاء طلب بلينكن هذه المرة غير اعتيادي، وسط رفض قاطع من نتنياهو ومستشاريه.
واعتبرت الصحيفة، أن طلب مسؤول أجنبي عقد اجتماع مع رئيس الأركان في ظل حرب دائرة، هو "حدث غير معتاد في عالم الدبلوماسية".
ولفتت إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية رفضت التعليق، بينما أكد مكتب نتنياهو لها أن الاجتماع سيُعقَد كما جرت العادة بحضور نتنياهو.