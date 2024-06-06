"الناتو" يحسم الجدل حول نشره قوات في أوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الخميس، إنه يتعين على الحلفاء في الغرب ضمان عدم تكرار حدوث فجوات في الدعم العسكري المقدم لأوكرانيا، مؤكداً في الوقت ذاته أنه "لا خطط لحلف شمال الأطلسي لنشر قوات في أوكرانيا".

وذكر ستولتنبرغ، خلال زيارة إلى فنلندا، أن أوكرانيا بحاجة إلى أن يكون لدى الدول الأعضاء في الحلف القدرة على "التنبؤ والمساءلة"، فيما يتعلق بالدعم العسكري.

وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفنلندي، ألكسندر ستوب، "شهدنا على مدى الأشهر الماضية بعض الفجوات وبعض التأخير في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا".

وقال "لا بدَّ من التأكد من أن ذلك لن يتكرر".