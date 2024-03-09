3 قتلى بتحطم مروحية عسكرية أمريكية قرب حدود المكسيك

قال مسؤولون عسكريون أمريكيون إن طائرة مروحية تابعة للحرس الوطني تحطمت في ولاية تكساس، ما أسفر عن مقتل جنديين وفرد من حرس الحدود الأمريكي كانوا على متنها، وإصابة جندي آخر.

وكانت الطائرة مكلفة بدورية بمحاذاة الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، بحسب وكالة "رويترز".

وقال مسؤول في الجيش الأمريكي إن المروحية سقطت قرب مدينة ريو جراندي بولاية تكساس حوالي الساعة 0250 بعد ظهر الجمعة (2050 بتوقيت غرينتش)، أثناء القيام بعمليات "مراقبة ورصد" من الجو عند منطقة الحدود.