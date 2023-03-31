تقرير كوري جنوبي يكشف عن "انتهاكات مروعة" في كوريا الشمالية

ذكر تقرير كوري جنوبي أن كوريا الشمالية "ارتكبت انتهاكات مروعة" بشأن حقوق الإنسان؛ بما في ذلك إعدام الأطفال والنساء الحوامل وإجراء التجارب البشرية وتعقيم المعاقين قسرًا.

وأوضح تقرير لوزارة التوحيد الكورية الجنوبية يتكون من 450 صفحة، ما قال إنها "تفاصيل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية"، بما ذلك قتل المثليين الذين حاولوا الفرار من البلاد.

وجاء في التقرير أيضًا أن النظام الكوري الشمالي "قام بحصر الأقزام وأجرى عمليات استئصال رحم للنساء المصابات بالقزامة، فضلًا عن إجراء تجارب بشرية".