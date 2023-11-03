بعد جولات مكوكية لشولتس.. ما دلالات الحراك الألماني اللافت في أفريقيا؟

ويتأثر المستويان ببعد داخلي يتمثل في الركود الاقتصادي الذي تعيشه ألمانيا، خاصة بصداع الطاقة منذ انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية وببعد خارجي يتجلّى في رغبة برلين في رسم مقاربة خاصة بقضية الهجرة، خاصة أنها من أكبر البلدان الأوربية المتضررة من موجات الهجرة واللجوء، إضافة إلى الضغط الذي تمارسه الأحزاب اليمينية على الدولة من أجل بلورة موقف حاسم تجاه هذه القضية وفق متابعين.

وبالإضافة إلى كل هذه الأبعاد، زادت الدبلوماسية الألمانية من سرعتها مؤخرًا، في محاولة الخروج من الجلباب الأوروبي (المهيمن عليه من قبل فرنسا وإيطاليا بعد خروج بريطانيا)، ولعل المواقف الألمانية من الحرب الروسية الأوكرانية، ومن قضية الهجرة ومن الحرب الإسرائيلية على غزة مؤشرات دالة على ذلك.

وعلّق أستاذ العلوم السياسي والعلاقات الدولية الجزائري، رابح العروسي، على هذا الاهتمام بالقول: "الدور الألماني في أفريقيا مستجد مقارنة بالدور الفرنسي والبريطاني، بالتالي هذه الجولة التي قام بها شولتس وما تمخض عنها من اتفاقيات في علاقة بالجانب التجاري والاقتصادي والدول الأفريقي يجعل هناك رغبة في بناء شراكات قوية بين الغرب والدول الأفريقية خاصة في ظل الحرب في أوكرانيا".

وأضاف العروسي لـ "إرم نيوز" أن "الدول الأفريقية غنية بثروات الطاقة، والذهب الأسود، ومشتقات الحديد والبترول، وبالتالي ألمانيا من خلال هذه الجولة والاتفاقيات تسعى إلى إيجاد أسواق جديدة من جهة وتعزيز شراكات جديدة خارج الجسم الأوروبي، لأن الدول الغربية تقيم علاقات ثنائية استثنائية بعيدًا عن التكتل الأوروبي".

وأكد الباحث السياسي الجزائري أن "ألمانيا تبحث عن علاقات جديدة في إطار استثمارات في أفريقيا التي هي أرض خصبة للاستثمارات وسوق واعدة وهي محط صراع نفوذ في ظل طريق الحرير الصيني ".

ومن جهته قال الخبير في الشؤون الأفريقي سلطان البان إن "زيارة شولتس لغانا ونيجيريا تشكل استمرارًا لحقيقة الاهتمام في أفريقيا الذي كشف عنه المستشار الألماني منذ توليه منصبه، فقبل نحو 6 أشهر من توليه المنصب خلفًا لأنجيلا ميركل زار كل من النيجر، والسنغال، وجنوب أفريقيا، وفي مايو / أيار، زار إثيوبيا وكينيا".