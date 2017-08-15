نائب الرئيس الأمريكي يتحدث عن حل “سلمي” لأزمة فنزويلا

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي في تصريحات له في بوينس ايرس اليوم الثلاثاء، إنه واثق من التوصل لحل “سلمي” بشأن فنزويلا من خلال ضغوط اقتصادية ودبلوماسية على رئيس البلاد نيكولاس مادورو.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري، قال بنس إنه اتفق مع ماكري في محادثات مغلقة على الحاجة لمواصلة الضغط على مادورو لدفعه لإجراء انتخابات وإطلاق سراح السجناء السياسيين.

وكما فعل في كولومبيا أول محطة في جولته بأمريكا اللاتينية جاءت تصريحات بنس على النقيض تمامًا من تهديد الرئيس دونالد ترامب بتدخل عسكري في فنزويلا لحل الأزمة السياسية المتزايدة في البلد العضو بمنظمة أوبك.

ورغم ذلك، أكد بنس مجددًا أن فنزويلا “تنزلق نحو الدكتاتورية وأن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي” أمام ذلك.

ولاقى تهديد ترامب يوم الجمعة بإجراء عسكري في فنزويلا انتقادات واسعة في المنطقة ودفع تكتل ميركوسور التجاري الذي تنتمي إليه الأرجنتين إلى رفض أي استخدام للقوة.

وأشاد بنس أيضًا “بالبرنامج الإصلاحي الجريء” لماكري، وقال إنهما ناقشا خلال الاجتماع زيادة التبادل التجاري خاصة السلع الزراعية.