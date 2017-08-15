روحاني يهدد بالانسحاب من الاتفاق النووي حال واصلت واشنطن فرض العقوبات

المصدر: ا ف ب

هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء، بأن بلاده قد تنسحب من الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الستة الكبرى، خلال ساعات في حال واصلت الولايات المتحدة سياسة العقوبات والضغوط.

وقال روحاني في كلمة ألقاها في مجلس الشورى ونقلها التلفزيون الإيراني إن “تجارب العقوبات والضغوط الفاشلة حملت الإدارات السابقة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات”.

وأضاف أنه “في الأشهر الأخيرة شهد العالم على أن الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مخالفتها المتواصلة والمتكررة لوعودها المدرجة في الاتفاق النووي، تجاهلت عدة اتفاقات دولية أخرى، وأظهرت لحلفائها أن الولايات المتحدة ليست شريكًا جيدًا ولا مفاوضًا موثوقا”.

وأردف الرئيس الإيراني أنه “إذا أرادوا العودة إلى هذه التجربة، سوف نعود بالتأكيد خلال فترة قصيرة لا تعد بالأسابيع والأشهر، بل في غضون ساعات وأيام إلى وضعنا السابق، لكن بقوة أكبر بكثير”.

وفي الحديث عن نظيره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، رأى روحاني أنه “ليس شريكًا جيدًا بتهديده بإلغاء الاتفاق النووي”،