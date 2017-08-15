كوريا الجنوبية: سنمنع الحرب بشتى السبل

قال مون جيه-إن رئيس كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء إنه لن يكون هناك عمل عسكري في شبه الجزيرة الكورية دون موافقة سول، وإن حكومته ستمنع الحرب بشتى السبل.

وقال مون في تصريحات تلفزيونية “العمل العسكري في شبه الجزيرة الكورية تقرره كوريا الجنوبية وحدها.. ولا يمكن لأحد آخر أن يقرر القيام بعمل عسكري دون موافقة كوريا الجنوبية”.

جاءت تصريحات الرئيس في خطاب سنوي احتفالاً بالذكرى الثانية والسبعين لتحرير البلاد من الحكم العسكري الياباني الذي استمر من عام 1910 حتى 1945.

وقال مون “الحكومة … ستمنع الحرب بكل السبل”.

وحث مون كوريا الشمالية على الجلوس على طاولة المفاوضات، وقال إن العقوبات ضد بيونجيانج تهدف لإقناعها بالدخول في محادثات.

وتبادلت كوريا الشمالية والولايات المتحدة في الأسبوع الماضي التهديدات بعمل عسكري.