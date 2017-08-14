مادورو يأمر بإجراء مناورات عسكرية ردًّا على تهديدات ترامب

المصدر: ا ف ب

أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الإثنين بإجراء مناورات عسكرية في سائر أنحاء البلاد يومي 26 و27 آب/أغسطس الجاري، وذلك ردا على التهديدات التي وجهها نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى كراكاس بعدم استبعاده تدخل الولايات المتحدة عسكريا لحل الأزمة في فنزويلا.

وقال مادورو أمام آلاف من أنصاره في تجمع في كراكاس “لقد أمرت رئاسة أركان القوات المسلحة بالبدء بالتحضيرات اللازمة لإجراء مناورات وطنية، مدنية وعسكرية، للدفاع المتكامل عن وطننا فنزويلا”.

وأضاف أن المناورات ستجري يومي 26 و27 آب/أغسطس.

وكان ترامب صرح الجمعة “لدينا عدة خيارات لفنزويلا بما في ذلك خيار عسكري إذا دعت الضرورة”، مثيرا بذلك غضب الحكومة الفنزويلية ودولًا عدة في أمريكا اللاتينية.