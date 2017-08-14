للمرة الثانية خلال أسبوع .. طائرة إيرانية تقترب من حاملة الطائرات الأمريكية بمياه الخليج

أعلن مسؤول في البحرية الأمريكية، اليوم الإثنين، أن طائرة إيرانية من دون طيار اقتربت من حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس نيميتز” بمياه الخليج العربي بطريقة “غير مهنية وغير آمنة”، على حد وصفه.

ونقلت قناة “فوكس نيوز” عن المسؤول الأمريكي قوله:إن”الطائرة الإيرانية المسيّرة من نوع (قم 1) اقتربت من مقاتلة أمريكية من طراز “”F18 كانت تريد الهبوط على متن حاملة الطائرات العملاقة في الخليج، وإن هذه الطائرة لم يتم الكشف عنها من قبل إيران”.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، نقلًا عن بيان للبحرية الأمريكية:إن”طائرة إيرانية من دون طيار اقتربت الليلة الماضية من حاملة الطائرات الأمريكية نيميتز في مياه الخليج”.

وأضاف البيان”أن نموذج الطائرة الإيرانية كان من طراز قم”، مبينًا أن”احتمال التصادم بين الطائرات بدون طيار وطائرات مقاتلة كان متوقعًا”.

وتعد هذه المرة الثانية التي ترسل إيران طائرة مسيّرة باتجاه القوات البحرية الأمريكية في الخليج، حيث أعلن مسؤول أمريكي، الثلاثاء الماضي، أن طائرة إيرانية مسيّرة اقتربت مسافة 100 قدم من مقاتلة أميركية فوق الخليج اليوم، مضيفًا أن”الطائرة الإيرانية لم تكن مسلحة”.