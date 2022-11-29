بريطانيا تستدعي السفير الصيني بعد توقيف صحفي "بي بي سي"

استدعت بريطانيا الثلاثاء السفير الصيني لدى لندن للاعتراض على توقيف صحافي في "بي بي سي" كان يغطي الاحتجاجات المرتبطة بقيود "كوفيد" والاعتداء المفترض عليه، وفق ما ذكرت مصادر حكومية.

واستُدعي جينغ زيغوانغ إلى وزارة الخارجية بعد الحادثة المرتبطة بالصحافي إد لورنس في شنغهاي، والتي وصفها وزير الخارجية جيمس كليفرلي، الإثنين، بأنها "مقلقة للغاية".