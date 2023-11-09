الكشف عن اجتماعات "بلا ثمار" بين موسكو وواشنطن

ولم يذكر المسؤول الروسي المكان الذي احتضن الاجتماع الثنائي بين البلدين، لكنه قال: "هناك احتمالات ضعيفة للمضي قدمًا، على الرغم من أنه فيما يتعلق بقضايا عمل البعثات الدبلوماسية، وفيما يتعلق بمسائل التأشيرات، ربما يكون من المفيد التحرك نحو مزيد من العلاقة الطبيعية، ولكن حتى الآن لا يوجد استعداد لذلك".

وأوضح نائب وزير الخارجية حول ضرورة وجود علاقات طبيعية بين البلدين: "إذا كانوا لا يريدون ذلك، فليس من الضروري؛ وعندما يريدون ذلك سيقولون، ثم سنرى ما إذا كنا بحاجة إليه أم لا".

وأشار ريابكوف إلى أن قنوات الحوار بين موسكو وواشنطن تم تقليصها إلى الحد الأدنى بقرار من الجانب الأمريكي.

وأضاف: "هم الذين منعوا إجراء مناقشات معمقة، بما في ذلك القضايا الإقليمية الحالية، وقضايا الاستقرار الاستراتيجي".