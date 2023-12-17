سوناك يحذر من استخدام الهجرة سلاحا لزعزعة استقرار الغرب‎

أصدر رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، تحذيرًا صارخًا من أن الدول المعادية قد تدفع المهاجرين عمدًا إلى الشواطئ الغربية لزعزعة استقرار الدول، ما لم يتخذ القادة إجراءات حاسمة ضد الهجرة غير الشرعية، وإصلاح اتفاقيات اللجوء.

وخلال حديث في مهرجان استضافه الحزب الإيطالي "إخوة إيطاليا"، شدد سوناك على الحاجة الملحة لمعالجة هذه القضية، موضحًا أن الفشل في التحرك قد يؤدي إلى أعداد هائلة من شأنها أن تضغط على قدرات البلدان على تقديم المساعدة.

وذكرت صحيفة "تليغراف" البريطانية، أن سوناك، الذي يواجه ضغوطًا من نواب حزبه للحد من العبور غير القانوني، أكد على أن عدم اتخاذ إجراءات من شأنه أن يؤدي إلى تآكل ثقة الجمهور في السياسيين والحكومات، معربًا عن مخاوفه من أن الخصوم قد يستغلون الوضع، ويستخدمون الهجرة سلاحًا متعمدًا لزعزعة استقرار المجتمعات.

وحسب الصحيفة، يتماشى هذا التحذير مع الاتهامات الأخيرة التي وجهتها فنلندا ضد روسيا، وبولندا ضد بيلاروسيا، واتهامهما بالتلاعب بالمهاجرين لتعطيل الاتحاد الأوروبي.