فرنسا.. صعود مرشحة ماكرون للبرلمان الأوروبي في استطلاعات الرأي

بدأ نشاط حزب النهضة الحاكم في فرنسا، بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون، يؤتي ثماره بتقدم رئيسة قائمة الحزب لانتخابات البرلمان الأوروبي، فاليري هايير، في استطلاعات الرأي لنوايا التصويت.

وباتت هايير تقترب من منافسها رئيس قائمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، جوردان بارديلا.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "أيفوب" لدراسات الرأي العام في فرنسا، تقدم هايير، العضو في البرلمان الأوروبي، إلى مستوى لم تصل إليه منذ أسبوعين.

وأوضح الاستطلاع، الذي نشرته صحيفة "لوفيغارو"، حصول هايير على 17% (+0.5) من نوايا التصويت بحسب "المتداول"، وهي نسبة متقدمة للغاية لم تصل إليها مرشحة حزب ماكرون منذ إعلان ترشحها.

نشاط مكثف

ويعود تقدم هايير في نوايا التصويت بنقطة واحدة في غضون أيام قليلة، إلى نشاطها المكثف خلال الأيام الماضية، بداية من زيارة إلى مدينة النبيذ في بوردو، والاجتماع بالناشطين في مطعم في باكالان، ثم المفاوضات على ضفاف نهر جارون.

وقامت هايير بحملة تحت عنوان "من أجل الأوروبيين"، يوم الخميس الماضي، بالتزامن مع الاحتفال بـ"يوم أوروبا"، في مسعى لرفع رصيد حزبها.

وأدى تراجع اهتمام الفرنسيين بالتصويت، إلى فقدان منافسي هايير نقاطا في استطلاعات النوايا، ما عزز رصيدها في ظل نشاطها الانتخابي.

وخلال تجولها على الأرصفة، تمكنت مرشحة الحزب الحاكم في فرنسا، من مقابلة المارة، وحظيت باستقبال وتصفيق بعض المؤيدين لها في بوردو، والذين بلغ عددهم نحو 150 فرنسيًّا.

وأعرب ناشط يبلغ 68 عامًا، عن اعتقاده بفوز مرشحته فاليري هايير، بحسب صحيفة "لوفيغارو".