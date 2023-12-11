بعد عام من القتال.. روسيا تسيطر على مدينة ماريينكا الإستراتيجية

تمكنت القوات الروسية، بعد عام تقريبًا من القتال العنيف، من السيطرة شبه الكاملة على مدينة ماريينكا التي تعتبر بوابة الحدود الإدارية الغربية لإقليم دونيتسك.

ونشرت وسائل إعلام روسية، مقطع فيديو يَظهر فيه جنود روس يضعون علم بلادهم على حدود المدينة.

واشتدت المعارك هناك مطلع العام الجاري، إذ حاولت القوات الروسية أكثر من مرة شن هجمات واسعة على المدينة، إلا أنها لم تتمكن من اختراق الدفاعات الأوكرانية.

وكان القائم بأعمال رئيس "جمهورية دونيتسك"، دينيس بوشيلين، أعلن في شهر أيلول/سبتمبر، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على نصف مدينة ماريينكا.

وقال إن السيطرة على المدينة بالكامل بات وشيكًا بعد نقل وحدات شيشانية إضافية تتميز بخبرات قتالية، وهو بالفعل ساعد بالسيطرة، فقد أنجزت تلك القوات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، ما لم تستطع إنجازه منذ مطلع العام الجاري.