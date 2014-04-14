ظريف يزور الإمارات لبحث أعمال مشتركة بين البلدين

قالت وسائل إعلام إيرانية إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف يصل، الإثنين، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في أعمال اللجنة المشتركة العليا بين البلدين التي ستعقد،الثلاثاء، في أبوظبي.

ونقلت الوكالة الرسمية للأنباء الإيرانية عن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين أمير عبداللهيان قوله إن: "وزيري خارجية البلدين سيترأسان اللجنة العليا المشتركة".

وأشار عبداللهيان إلى أنه سيجري صياغة وثائق واتفاقيات لكي توقع من قبل وزيري خارجية البلدين خلال اجتماع اللجنة المشتركة التي ستعقد على مستوى الخبراء، مضيفاً أن الوزير ظريف سيبحث خلال لقائه نظيره الإماراتي وكبار المسؤولين الإماراتيين أهم القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.