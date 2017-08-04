السفارة الإيرانية في الكويت تتبرأ من إخفاء عناصر خلية “العبدلي”

نفت السفارة الإيرانية لدى الكويت، اليوم الجمعة، ما نشرته وسائل إعلام كويتية محلية حول علاقة طهران بإخفاء مطلوبين في قضیة “العبدلي“.

وقالت السفارة في بيان: “إن الأخبار المتداولة ادعاءات باطلة وإشاعات کاذبة، وإنها ستتخذ الإجراءات اللازمة عن طريق وزارة الخارجیة الکویتية، فيما يتعلق بالقضية”.

وكانت السفارة الإيرانية قد نفت أيضًا في وقت سابق، خبرًا نشرته إحدى الصحف المحلیة الكويتية، حول استخدام جوازات دبلوماسية “يستخدمها المدانون في القضية للهرب”، مؤكدة أنها لم تصدر أيًّا منها.

وتعود تفاصيل القضية إلى ما نشرته صحف محلية كويتية، نقلًا عن مصادر، أن “مدانين بقضية خلية العبدلي غادروا الكويت بجوازات سفر دبلوماسية صادرة من السفارة الإيرانية، وأن بعض المدانين ما زالوا داخل السفارة الإيرانية”.

وليل أمس الخميس، نفذت السلطات الأمنية الكويتية حملة تفتيش واسعة شملت مناطق عدة في البلاد؛ قالت إنها للبحث عن مدانين هاربين.

وأعلنت الداخلية الكويتية في 13 أغسطس/آب الماضي، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من “ضبط 3 من أعضاء خلية إرهابية في مزرعة بمنطقة العبدلي قرب الحدود مع العراق، وترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر، والمواد المتفجرة”، قبل أن تضبط لاحقًا مجموعة أخرى من أفراد الخلية.