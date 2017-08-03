مقتل جندي أمريكي وإصابة 5 في عملية انتحارية بأفغانستان

قتل جندي أمريكي يعمل ضمن قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مساء أمس الخميس، في عملية انتحارية بإقليم “زابل” جنوب أفغانستان.

وذكرت القوات المشاركة في مهمة الحلف المسماة “الدعم الحازم” في أفغانستان، على “تويتر”، أن “مجموعة من الجنود الأمريكيين كانوا في دورية مشتركة مع قوات أفغانية عندما فجر مهاجم نفسه فيها، ما أدى إلى إصابة 5 أفراد آخرين بجروح إضافة إلى مترجم”.

وأضافت أن “حالة الجرحى مستقرة، ويعالجون في القاعدة الأمريكية في باغرام”.

وكان هجوم انتحاري شنته حركة طالبان على قافلة أخرى للناتو جنوب أفغانستان، أدى الأربعاء الماضي، إلى مقتل جنديين أمريكيين وجرح 4 آخرين.

وتدهور الوضع الأمني في أفغانستان مؤخرًا بصورة كبيرة.