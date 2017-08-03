صحيفة تكشف نصوص مكالمات ترامب مع رئيس المكسيك بشأن الجدار الحدودي

أظهرت نصوص مكالمات هاتفية نشرت، الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغط على نظيره المكسيكي ليتوقف عن التعبير عن معارضته علنا لخطة الأول الخاصة بإرغام المكسيك على دفع تكلفة إنشاء جدار حدودي بين البلدين.

وأعطت تلك النصوص لمحة عن محاولات ترامب التأثير على زعماء أجانب في أول أيام توليه السلطة.

ونشرت صحيفة “واشنطن بوست” نصوصا كاملة لمكالمات مع الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو ورئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول، بعد أيام قليلة من تولي ترامب الرئاسة في 20 يناير/ كانون الثاني.

وكان مضمون المكالمات معروفا من قبل، لكن النصوص الكاملة المطولة تظهر محاولة ترامب استخدام مزيج من الوعيد والحديث القاسي من جانب والاستمالة من جانب آخر فيما يدخل عالم الدبلوماسية.

وفي مكالمة أجراها في 27 يناير/ كانون الثاني ضغط ترامب على بينيا نييتو ليدفعه لتجنب التعبير علنا عن رفض المكسيك لتمويل جدار حدودي بينهما لكنه أطرى على “الكلمات الجميلة” لنظيره المكسيكي عن علاقة بناءة مع الولايات المتحدة وقال إنه يأمل في أن بلاده ستغير دستورها للسماح له بتمديد فترة بقائه رئيسا للمكسيك.

وأظهرت تلك النصوص أن ترامب قال لرئيس المكسيك في المكالمة “إذا كنت ستقول إن المكسيك لن تدفع من أجل بناء الجدار فلا أريد أن ألتقي بكم بعد الآن لأنه لا يمكنني تقبل ذلك، لا يمكنك أن تقول ذلك للصحافة”.

ولم يكن لدى البيت الأبيض ولا وزارة الخارجية المكسيكية أي تعليق حتى الآن من اليوم الخميس على نشر نصوص المكالمات.

وأثارت فكرة توقع التزام الولايات المتحدة باتفاقية تبادل لاجئين مع أستراليا أبرمها سلفه باراك أوباما غضب ترامب خلال مكالمة مع رئيس الوزراء الأسترالي.

ووفقا للنصوص قال ترامب إن هذا سيجعله يبدو شخصا سيئا في ضوء وعوده خلال الحملة الانتخابية بتقليص عدد اللاجئين الذين يُسمح لهم بدخول الولايات المتحدة.

وقال “هذا سيقضي علي، أنا أكثر شخص في العالم لا يريد السماح للناس بدخول البلاد”.