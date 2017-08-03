الصين تحث كل الأطراف على عدم تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية

حث وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الخميس، كل الأطراف على عدم تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية وقال إن الصين أدانت بالفعل وبوضوح أحدث تجربة نووية لكوريا الشمالية.

وأشار وانغ في مؤتمر صحفي في بكين إلى أنه “بالنسبة لتجربة كوريا الشمالية الصاروخية الأحدث، والتي أجريت مرة أخرى بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي، فإن الصين عبرت وبوضوح عن موقفها”.

وأضاف قبل أيام من اجتماعات إقليمية من المقرر عقدها في مانيلا: “في الوقت ذاته ندعو كذلك كافة الأطراف إلى عدم اتخاذ أي إجراءات ربما تؤدي إلى تصعيد التوترات”.

ويوم السبت قالت بيونغ يانغ إنها أجرت تجربة ناجحة أخرى لصاروخ باليستي عابر للقارات أثبت قدرته على ضرب الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يضغط وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، الذي سيشارك كذلك في منتدى دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) الإقليمي في مانيلا، على الصين ودول أخرى في المنطقة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه كوريا الشمالية.

وأكد تيلرسون يوم الثلاثاء أن واشنطن سعت لإقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن برامج أسلحتها الصاروخية والنووية من خلال الضغوط السلمية، وأن واشنطن لا تسعى لانهيار نظام كيم جونغ أون.

ولدى سؤاله عن تلك التعليقات أكد وانغ أن الصين تولي اهتماما بتصريحات تيلرسون عن شبه الجزيرة الكورية وتأمل في أن تنجح الولايات المتحدة في تنفيذها.

كما عبر وانغ عن أمله في أن تحرز كل الأطراف معًا تقدمًا من خلال الحوار لإيجاد حل سريع يتعامل مع المخاوف الأمنية لدى كل طرف.

وقالت صحيفة “غلوبال تايمز” إن تصريحات تيلرسون أظهرت “شجاعة”.

وأضافت في افتتاحيتها اليوم الخميس “كثير من الأمريكيين ربما يعتقدون أن تيلرسون يبدي ضعفا لكننا نرى في تصريحه تعبيرًا عن أبلغ شجاعة من جانب واشنطن فيما يتعلق بمشكلة شبه الجزيرة الكورية”.

وتابعت الصحيفة “في الوقت الذي تمارس فيه (واشنطن) ضغوطا على كوريا الشمالية فإن عليها ترك بعض البدائل لبيونغ يانغ ودفعها للاعتقاد بأن تخليها عن برامجها النووية والصاروخية سيكون أجدى من إصرارها على طرق هذا المسار”.