ترامب يعين سيدة أعمال سفيرة بفرنسا

المصدر: ا ف ب

رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء، سيدة الأعمال جيمي ماكورت ،من كاليفورنيا، سفيرة إلى فرنسا، بحسب ما أعلن البيت الأبيض في بيان.

وكان البيت الأبيض قد عين ماكورت في البداية سفيرة إلى بلجيكا، إلا أنه سحب الترشيح ،أمس الأربعاء، ليعلن اختيارها لباريس.

ومن المفترض أن يستمع مجلس الشيوخ إلى ماكورت قبل تثبيتها في هذا المنصب.

وكانت ماكورت أعلنت في وقت مبكر من الحملة الانتخابية الأمريكية دعمها لترامب وقدمت أكثر من 400 ألف دولار لصندوق “فوز ترامب”، بحسب صحيفة لوس أنجليس تايمز.

ويعرّف الموقع الإلكتروني للشركة التي تملكها ماكورت بأنها “مقاولة وتطور مشاريع عقارية”.

وحتى طلاقها في العام 2011، كانت ماكورت تملك مع زوجها السابق فرانك ماكورت نادي “دودجرز” العريق لكرة السلة في لوس انجليس. ويملك زوجها السابق حاليًا نادي مرسيليا لكرة القدم.

وماكروت المقيمة في لوس انجليس، تحمل دبلومًا من جامعة السوربون ،وكانت أقامت وتابعت دروسها في ايكس-آن-بروفانس بفرنسا، بحسب الموقع الذي يشير إلى أنها “ذواقة للنبيذ وشغوفة بفن الأكل”، كما أنها تملك كروما في وادلي نابا فالي في كاليفورنيا.