خطف طالب لجوء فيتنامي في ألمانيا وإعادته إلى بلاده

اتهمت ألمانيا، اليوم الأربعاء، فيتنام بخطف طالب لجوء، من مواطنيها، في برلين وإعادته إلى بلاده حيث يشتبه المسؤولون بأنه متورط في قضايا فساد، فردت برلين بتوجيه أمر لضابط مخابرات فيتنامي بمغادرة البلاد.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية للصحفيين “لا شك في مشاركة جهاز المخابرات والسفارة الفيتنامية بخطف مواطن فيتنامي على الأراضي الألمانية”، مضيفاً “لذلك استدعت السفير الفيتنامي بعد ظهر أمس”.

وتابع “خطف موطن فيتنامي على الأراضي الألمانية يُعد خرقاً غير مسبوق للقانون الألماني والقانون الدولي ويمكن أن يؤثر سلبا بدرجة كبيرة على العلاقات”.

ولفت إلى أن الممثل الرسمي لجهاز المخابرات الفيتنامي تلقى أمرا بمغادرة ألمانيا خلال 48 ساعة وأن برلين تدرس اتخاذ إجراء آخر.

وأوضح المتحدث أن طالب اللجوء، ترينه شوان ثانه، وهو رجل أعمال تعتقد السلطات الفيتنامية أن له صلة باختفاء مبالغ كبيرة من الأموال من شركة حكومية.

وتقول وسائل إعلام ألمانية إن مسلحين اختطفوا الرجل من حديقة تيرجارتين يوم 23 يوليو/تموز.