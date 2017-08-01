البيت الأبيض يكشف دور ترامب في دفاع ابنه عن الاجتماع مع محامية روسية

قال البيت الأبيض الثلاثاء “إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعب دورا في إعداد بيان نفى فيه ابنه أن يكون اجتماعه مع محامية روسية مرتبطا بحملة الانتخابات الرئاسية عام 2016 وهي تصريحات “اتضح في وقت لاحق أنها مضللة”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز خلال إفادة صحفية إن ترامب “بالتأكيد لم يمْل لكنه، لعب دورا، قدم اقتراحا مثلما يفعل أي أب”.

وأضافت “البيان الذي صدر كان صحيحا ولم يكن هناك أي أخطاء فيه” وذلك رغم أن رسائل بريد إلكتروني نشرها دونالد ترامب الابن في وقت لاحق تظهر أن موضوع الاجتماع هو معلومات يحتمل أن تضر بالمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون منافسة ترامب في الانتخابات.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الاثنين أن مستشاري ترامب ناقشوا البيان بشأن الاجتماع واتفقوا على أنه يتعين على ترامب الابن أن يصدر رواية حقيقية لما حدث “حتى لا يمكن إنكارها لاحقا إذا ظهرت التفاصيل كاملة”.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة على المداولات أن الرئيس الذي كان عائدا من ألمانيا يوم الثامن من يوليو/تموز غير الخطة و”أملى شخصيا بيانا يقول فيه ترامب الابن إنه والمحامية الروسية ناقشا بشكل أساسي برنامجا عن تبني الأطفال الروس”.

ونشر ترامب الابن في يوليو/تموز المنصرم رسائل بريد إلكتروني تظهر أنه وافق بحماس على الاجتماع في العام الماضي مع امرأة قيل له إنها محامية للحكومة الروسية ربما تملك معلومات تضر بكلينتون في إطار دعم موسكو الرسمي لوالده.