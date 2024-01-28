روسيا تؤكد ثقتها بالتحالفات العالمية لتحدي "الهيمنة الأمريكية"

ولفتت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدد، في بيان صدر في الأول من كانون الثاني/يناير الجاري، على "السلطة والدور المتنامي لمجموعة البريكس في الشؤون العالمية"، مقدمًا روسيا كجزء من "الأغلبية العالمية".

وأكدت أن الوثائق الداخلية التي حصل عليها جهاز استخبارات أوروبي تشير إلى أن الكرملين كان يستكشف بنشاط سبل تقويض دور الدولار الأمريكي باعتباره العملة الاحتياطية في العالم، مبينة أن الهدف النهائي، كما هو موضح في هذه الوثائق، تفكيك النظام المالي العالمي بعد الحرب العالمية الثانية، والحد من نفوذ واشنطن.

ونفى المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، مزاعم تقويض الهيمنة الأمريكية بشكل فعال، لكنه اعترف بمتابعة البدائل، مشيرًا إلى الإجراءات التي اتخذها "الغرب الجماعي" باعتبارها تقوض الثقة، وفق الصحيفة.

ولفتت إلى أن بيسكوف ذكر أن الكرملين يراقب الوضع بعناية، ويعمل على نظام اقتصادي جديد؛ بسبب عدم موثوقية النظام الحالي وخطورته.

وكان الاعتقاد بأن روسيا أظهرت قدرًا أعظم من المرونة مما توقعه الغرب سببًا في تعزيز موقف الرئيس بوتين في الداخل قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، في مارس/آذار، على حد قول الصحيفة.

وبيّنت "واشنطن بوست" أنه "حتى المتشككين داخل النخبة الروسية، الذين كانوا في البداية يشعرون بالقلق إزاء تأثير العقوبات الغربية، ينظرون الآن إلى الصدع مع الغرب باعتباره فرصة لإعادة تشكيل الأنماط الاقتصادية العالمية".

وقالت إن الملياردير الروسي أوليغ ديريباسكا، الذي عارض الحرب في أوكرانيا في مستهل الأمر، ينظر الآن إلى انحراف روسيا عن الغرب باعتباره حافزًا لخلق أنظمة سداد بديلة وأسواق ديون بديلة، متوقعًا إنشاء مثل هذه الأنظمة في الصين على أساس اليوان، وفي الهند والشرق الأوسط على أساس العملات المشفرة، الأمر الذي يجعل العقوبات أقل فعالية في المستقبل.

ويحذر مسؤولو الأمن الأوروبيون من أن روسيا شريك صغير للصين، لكن تركيزها على تعطيل الغرب يتزايد.