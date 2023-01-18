مقتل وزير الداخلية الأوكراني ونائبه في تحطم مروحية قرب كييف

وقُتل 16 شخصًا بينهم وزير الداخلية الأوكراني وطفلان جرّاء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال في منطقة كييف، حسب ما أعلنت الشرطة الأوكرانية.

وأوضحت الشرطة: "لدينا معلومات عن 16 قتيلًا بينهم طفلان". وأشارت أيضًا في بيانها إلى مقتل وزير الداخلية دنيس موناستيرسكي (42 عامًا) ومساعده الأول يفغيني ينيني (42 عامًا) ومسؤول كبير آخر كانوا على متن المروحية.

وقال حاكم منطقة كييف، أوليكسي كوليبا، على "تلغرام" إنه "في مدينة بروفاري (الضاحية الشرقية لكييف)، تحطّمت مروحية قرب روضة أطفال ومبنى سكني (...) هناك ضحايا". وأضاف: "تعمل سيارات الإسعاف والشرطة وعناصر الإطفاء في موقع الحادث".