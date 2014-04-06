معرض "بوش" التشكيلي يجدد ذكرى الفنانة ليلى العطار

أثار معرض الرئيس الأمريكي السابق بوش الابن شجون بعض الفنانين التشكيليين، حيث تزينت صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي بصورة الفنانة العراقية التشكيلية ليلى العطار التي قتلت بغارة جوية أمريكية على مدينة بغداد عام 1993.
وكانت العطار رسمت صورة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش (الأب) على مدخل أرضية فندق الرشيد في بغداد، ما أثار سخط وحفيظة الإدارة الأمريكية ما دفع الطائرات الأمريكية خلال غارة جوية على مدينة بغداد عام 1993 إلى استهداف منزلها الكائن في منطقة المنصور بصاروخ أودى بحياتها، وشيعت بجنازة رسمية حكومية.
وليلى العطار فنانة تشكيلية عراقية من مواليد بغداد، تخرجت من أكاديمية الفنون الجميلة للسنة الدراسية 1964_1965، وأقامت خمسة معارض شخصية داخل العراق، وشاركت في عدة معارض داخل وخارج العراق، وفازت العطار بجائزة الشراع الذهبي في بينالي الكويت السابع، كما شاركت في معرض بينالي القاهرة عام 1984.