معرض "بوش" التشكيلي يجدد ذكرى الفنانة ليلى العطار

أثار معرض الرئيس الأمريكي السابق بوش الابن شجون بعض الفنانين التشكيليين، حيث تزينت صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي بصورة الفنانة العراقية التشكيلية ليلى العطار التي قتلت بغارة جوية أمريكية على مدينة بغداد عام 1993.

وكانت العطار رسمت صورة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش (الأب) على مدخل أرضية فندق الرشيد في بغداد، ما أثار سخط وحفيظة الإدارة الأمريكية ما دفع الطائرات الأمريكية خلال غارة جوية على مدينة بغداد عام 1993 إلى استهداف منزلها الكائن في منطقة المنصور بصاروخ أودى بحياتها، وشيعت بجنازة رسمية حكومية.