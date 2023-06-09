تقرير: أمريكا رصدت انفجارا بسد "كاخوفكا" قبل انهياره

نقلت صحيفة نيويورك تايمز، في تقرير لها اليوم الجمعة، عن مسؤول أمريكي القول إن أقمار استطلاع أمريكية رصدت انفجارا في سد كاخوفكا الأوكراني مباشرة قبل انهياره، وإطلاق كميات ضخمة من المياه إلى المناطق المحيطة، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأوضح المسؤول للصحيفة أن الأقمار الاصطناعية المزودة بأجهزة استشعار للأشعة تحت الحمراء رصدت بصمة حرارية تتوافق مع انفجار كبير.

وذكر المسؤول أن محللي الاستخبارات الأمريكية يشتبهون في أن روسيا هي المسؤولة عن تدمير السد، إلا أن أجهزة الاستخبارات ليس لديها دليل قوي حول من يقف وراءه.