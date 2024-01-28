استطلاع: نسبة المشاركة في انتخابات إيران قد تكون الأقل

رجح استطلاع أن تصل نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية ومجلس خبراء القيادة المقرر إجراؤها في إيران بالتزامن مطلع شهر مارس/آذار المقبل، إلى 30% في عموم البلاد، وبذلك ستكون الأقل في تاريخ إيران منذ عام 1979.

وأشارت نتائج الاستطلاع، الذي أجراه مركز تابع للحكومة الإيرانية ونشرته صحيفة "اعتماد" الإيرانية، إلى أنه من المتوقع أن تصل نسبة المشاركة في محافظة طهران إلى 22%، بينما تصل في المدينة إلى 15%.

وفي الأشهر القليلة الماضية توقعت مصادر حكومية أن تصل نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية ومجلس خبراء القيادة إلى 36%.

النقطة المثيرة

وبينت الصحيفة الإيرانية أنه "في الاستطلاعات السابقة أجاب واحد من كل اثنين من الأشخاص على أسئلة الاستطلاع، ولكن لاحقًا استجاب واحد من كل 5 أشخاص والآن يستجيب واحد من كل 8 أشخاص للاستطلاع".

وحول الأسباب التي تدفع إلى عدم المشاركة في الانتخابات، أوضحت الصحيفة أن أبرزها عدم فعالية البرلمان، فيما رأى آخرون أن الفساد تسبب في عدم المشاركة، بينما ذكر آخرون أنهم يشعرون بخيبة أمل من مستقبل البلاد.