استطلاع: نسبة المشاركة في انتخابات إيران قد تكون الأقل
رجح استطلاع أن تصل نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية ومجلس خبراء القيادة المقرر إجراؤها في إيران بالتزامن مطلع شهر مارس/آذار المقبل، إلى 30% في عموم البلاد، وبذلك ستكون الأقل في تاريخ إيران منذ عام 1979.
وأشارت نتائج الاستطلاع، الذي أجراه مركز تابع للحكومة الإيرانية ونشرته صحيفة "اعتماد" الإيرانية، إلى أنه من المتوقع أن تصل نسبة المشاركة في محافظة طهران إلى 22%، بينما تصل في المدينة إلى 15%.
وفي الأشهر القليلة الماضية توقعت مصادر حكومية أن تصل نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية ومجلس خبراء القيادة إلى 36%.
النقطة المثيرة
وبينت الصحيفة الإيرانية أنه "في الاستطلاعات السابقة أجاب واحد من كل اثنين من الأشخاص على أسئلة الاستطلاع، ولكن لاحقًا استجاب واحد من كل 5 أشخاص والآن يستجيب واحد من كل 8 أشخاص للاستطلاع".
وحول الأسباب التي تدفع إلى عدم المشاركة في الانتخابات، أوضحت الصحيفة أن أبرزها عدم فعالية البرلمان، فيما رأى آخرون أن الفساد تسبب في عدم المشاركة، بينما ذكر آخرون أنهم يشعرون بخيبة أمل من مستقبل البلاد.
وأوضحت الصحيفة أن "النقطة المثيرة للاهتمام في الاستطلاع هي أن نفس الـ30% الذين ذكروا أنهم يشاركون في الانتخابات سُئلوا "على من تعتمد في مشاركتك بالانتخابات؟" وتشير الإجابات المقدمة إلى قاعدة التصويت البالغة 30% في الطيف القريب من الحكومة والأصوليين والرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد.
ونوهت الصحيفة إلى أنه إذا كانت النسبة 30%، فإنها ستكون الأقل منذ عام 1979، حيث كانت أقل نسبة مشاركة في الانتخابات السابقة، التي جرت في شهر فبراير/شباط 2020، التي كانت نسبة المشاركة فيها 41%، وتعتبر الأدنى خلال الـ41 عامًا الماضية.
وفي الانتخابات الماضية، التي جرت مع ظهور فيروس كورونا، كان يحق لـ 59 مليوناً و310 آلاف و307 أشخاص المشاركة في الانتخابات، فيما بلغ عدد الذين يحق لهم المشاركة في طهران 9 ملايين و815 ألفا و77 شخصاً، بحسب أرقام وزارة الداخلية.
عدد المرشحين
وكان المتحدث باسم لجنة الانتخابات، محسن إسلامي، أعلن في وقت سابق أن عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية بلغ 12 ألفاً و711 شخصاً، متوقعاً أن يرتفع العدد مع اعتراض عدد من المرشحين على قرار مجلس صيانة الدستور باستبعادهم.
فيما بلغ عدد المرشحين لمجلس خبراء القيادة (هيئة حكم) 136 مرشحاً يتنافسون على 88 مقعداً، وهم ممن حصل على مرتبة الاجتهاد من رجال الدين.