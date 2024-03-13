مقابل وعد من نتنياهو.. ساعر ينقلب على غانتس ويفكك "معسكر الدولة"

أعلن الوزير الإسرائيلي جدعون ساعر زعيم حزب "أمل جديد"، ومنافس نتنياهو السابق على زعامة "الليكود"، بشكل مفاجئ الانسحاب من كتلة "معسكر الدولة" الائتلافية، بزعامة عضو مجلس الحرب، بيني غانتس.

وأحدث ساعر بهذه الخطوة المفاجئة أزمة غير متوقعة في هذا التوقيت، ولا سيما وأن انسحابه تزامن مع مطالبته بالانضمام رسميًا لمجلس الحرب.

الإعلان المفاجئ الذي صدر الليلة بين الثلاثاء والأربعاء، أصبح الشغل الشاغل لجميع وسائل الإعلام العبرية، وسط مخاوف من أن إصرار ساعر على عضوية مجلس الحرب سيعني أن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، سيحذو حذوه.

وذكر موقع "واللا" الإخباري، أن ساعر قرر تفكيك شراكته مع غانتس، وهي الشراكة التي أفرزت كتلة "معسكر الدولة" بين حزبي "أمل جديد" اليميني، و"أزرق أبيض" الوسطي، وانضمت للائتلاف على خلفية الحرب على غزة.

الموقع نقل عن ساعر إن استقالته لا تعني أنه ينوي العودة إلى حزب "الليكود" مرة أخرى، مع الإشارة إلى أن زعيم "أمل جديد" كان أكبر منافسي نتنياهو في حزب السلطة، إلى أن استقال وأسس حزبه اليميني.

