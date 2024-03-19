"خلافات" تؤجل تصويت البرلمان الكندي على دعم إقامة دولة فلسطينية‎

أجل البرلمان الكندي التصويت على "قرار غير ملزم" يدعم إقامة دولة فلسطينية بسبب "خلافات في اللحظات الأخيرة" بين المشرعين الكنديين أمس الإثنين، وفقا لـ "رويترز".

وقد يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة الانقسامات داخل الحزب الليبرالي الحاكم في كندا.

وكانت الأقلية اليسارية من حزب الديمقراطيين الجدد، الذي يساعد الليبراليين بزعامة رئيس الوزراء جاستن ترودو في البقاء بالسلطة، قد قدمت هذا الاقتراح بسبب عدم رضاها عما تعتبره إخفاقا في اتخاذ إجراءات كافية لحماية السكان المدنيين في غزة.

ودعت النسخة الأصلية للاقتراح كندا إلى "الاعتراف رسميا بدولة فلسطين"، وهي خطوة لم تتخذها أي دولة عضو في مجموعة الدول السبع.