مصدر إيراني يؤكد لـ"إرم نيوز" استبعاد لاريجاني ونجاد من الترشح للرئاسة

أكد مصدر إيراني مطلع لـ"إرم نيوز"، رفض أهلية المرشح الأصولي المعتدل "علي لاريجاني"، مستشار المرشد علي خامنئي والرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المبكرة.

وقال المصدر إنه "تم تأييد صلاحية المرشح الأصولي المتشدد أمير حسين قاضي زاده هاشمي مسؤول مؤسسة الشهداء في حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي".

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، هادي طحان نظيف، عن انتهاء التدقيق في أهلية المرشحين لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المبكرة.

وقال نظيف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إنه "مع الانتهاء من التحقق من مؤهلات المرشحين للفترة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية في مجلس صيانة الدستور، تم إرسال قائمة المرشحين المؤهلين إلى وزارة الداخلية".

وفي الانتخابات السابقة قام المجلس باستبعاد قائمة طويلة من المرشحين لا سيما مرشحي التيار الإصلاحي وحلفائهم المعتدلين من سباق الانتخابات البرلمانية والرئاسية.