مليون دولار شهريا.. يخت روسي يتحول إلى "عبء" على الخزانة الأمريكية (صور)

أثارت (CNN) تساؤلات حول يخت روسي فاخر صادرته الولايات المتحدة عام 2022، إلا أنه أصبح يشكل عبئا على الخزانة الأمريكية.

وذكرت أن اليخت تمت مصادرته من رجل أعمال روسي خاضع للعقوبات الأمريكية، وكشفت أن حكومة الولايات المتحدة تنفق ما يقرب من مليون دولار شهريا لصيانة اليخت.

وأشارت إلى أن مصادرة اليخت جرت في إطار العقوبات المطبقة كجزء من جهود وزارة العدل الأمريكية للضغط على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.

يحمل اليخت اسم "أماديا"، ويبلغ طوله 348 قدما. وتمت مصادرته أثناء رسوه في ميناء في فيجي عام 2022، وتعود ملكيته لرجل الأعمال الروسي سليمان كريموف، الذي جمع ثروته من الذهب، ويقول المدعون الأمريكيون إنه انتهك العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا.