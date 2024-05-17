موسكو: الغرب "يلعب بالنار" بسماحه لكييف ضرب روسيا بصواريخه

حذّرت موسكو الغرب من سماحه لأوكرانيا باستخدام صواريخه في ضرب روسيا، مهددة بأن عملا من هذا القبيل لن يمر من دون رد، حسب وكالة "رويترز".

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الغرب يلعب بالنار من خلال السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ وأسلحة غربية في ضرب روسيا، وإن موسكو لن تترك أي عمل من هذا القبيل يمر من دون رد.