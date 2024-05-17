موسكو: الغرب "يلعب بالنار" بسماحه لكييف ضرب روسيا بصواريخه
حذّرت موسكو الغرب من سماحه لأوكرانيا باستخدام صواريخه في ضرب روسيا، مهددة بأن عملا من هذا القبيل لن يمر من دون رد، حسب وكالة "رويترز".
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الغرب يلعب بالنار من خلال السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ وأسلحة غربية في ضرب روسيا، وإن موسكو لن تترك أي عمل من هذا القبيل يمر من دون رد.
وأضافت الوزارة، في بيان، أنها ترى أيادي أمريكية وبريطانية وراء أحدث سلسلة من الهجمات، وحمّلت واشنطن ولندن مسؤولية تصعيد الصراع من خلال تزويدهما أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى وأسلحة ثقيلة لضرب أهداف في روسيا.
وتابع البيان: "مرة أخرى، نحذر بشكل قاطع واشنطن ولندن وبروكسل وعواصم غربية أخرى، من بينها كييف التي تخضع لسيطرتهم، من أنها تلعب بالنار. ولن تترك روسيا أي اعتداءات تحدث على أراضيها من دون رد".