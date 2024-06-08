رومانيا.. اليمين المتطرف يستحضر شعارات ترامب و"دراكولا"

استدعى رئيس حزب التحالف من أجل اتحاد الرومانيين "AUR" المتطرف، جورج سيميون، شعارات ترامب ومُلهم "دراكولا" في حملته الانتخابية.. حسب صحيفة "فاينانشيال تايمز".

وقالت الصحيفة إن سيميون استحضر شخصيات تاريخية من أمثال فلاد إمبالر، الحاكم المروع في القرون الوسطى الذي ألهم رواية "دراكولا"، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في خطاب قبيل انتخابات الاتحاد الأوروبي المقررة الأحد، وتلك المحلية في سبتمبر/ أيلول المقبل.

ويمتلك حزب التحالف من أجل اتحاد الرومانيين "AUR" القومي المتطرف "القليل من القدوات الأجنبية"، لكن يبقى ترامب "استثناءً لافتاً"، إذ تلف صورة ضخمة لترامب مع عبارة "جمهوريون من أجل الحرية" مركز حملة الحزب الروماني في بوخارست.

وأوضحت الصحيفة أن كلتا الشخصيتين باتتا "مصدر إلهام" للحزب اليميني المتطرف الناشئ، الذي صعد سريعاً من مجرد جماعة هامشية مناهضة للتطعيم خلال فترة تفشي وباء فيروس كورونا، إلى قوة المعارضة الرئيسة في رومانيا قُبيل الانتخابات المحلية، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى إمكانية حصول الحزب على 20% من الأصوات.

وفي ترديد واضح لشعار ترامب "Make America Great Again"، قال سيميون إنه "يريد أن يجعل رومانيا عظيمة مرة أخرى".