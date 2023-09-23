9 قتلى باستهداف مسلحين لحافلة ركاب في غانا

قُتل تسعة أشخاص، معظمهم من النساء، بعدما أطلق مسلحون النار على حافلة في منطقة شمال غانا التي تشهد توترات عرقية ومخاوف بشأن عنف لجماعات إسلامية متشددة عبر الحدود في بوركينا فاسو، وفق ما أفاد مسؤول محلي، الجمعة.

وشكّلت النساء معظم ركاب الحافلة التي استهدفها الهجوم، الخميس، وكنّ في طريقهن إلى سوق محلي بمرافقة من الشرطة؛ بسبب ما تشهده منطقة بوسيغا من توترات بالقرب من منطقة باوكو المضطربة في المنطقة الشرقية العليا في غانا.

وقال رئيس بلدية في منطقة بوسيغا، يدعى زوبيرو عبدلاي، إن "الضحايا التسعة قتلوا بأعيرة نارية عندما تعرضت حافلتهم لكمين قرب غابة نائية قريبة من الحدود مع كل من بوركينا فاسو وتوغو"، موضحا أن "معظم ركاب السيارة كانوا من النساء وكانت ترافقها الشرطة؛ بسبب الوضع المضطرب في باوكو، والشرطة تحقق في الحادث الآن، وتحديد السبب الرئيسي وراء الهجوم سيكون صعبا بالنسبة لي".

وحاولت "فرانس برس" الاتصال بالشرطة من أجل الحصول على مزيد من التفاصيل، لكنها لم تتلقَ أي رد.