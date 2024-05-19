أنتجتها شركة أمريكية.. تفاصيل حول مروحية الرئيس الإيراني

نشرت وسائل إعلام إيرانية، تفاصيل حول نوعية الطائرة المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومسؤولين منهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وسقطت في وقت سابق الأحد.

وقالت وكالة أنباء "ركنا" الإيرانية، إن "مروحية الرئيس الايراني أنتجتها شركة أمريكية، وهي من نوع بيل 412 وتستخدم ضمن الأسطول الجوي للهلال الأحمر في إيران".

وأوضحت أن "بيل 412 متعددة الاستخدامات وهي من عائلة الطائرات المروحية Huey، وتم تصنيعها من قبل شركة (Bell Helicopter Company) الواقعة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا".

وأشارت إلى أن "الطائرة ذات المحركين وأربعة مراوح هي نسخة مطورة من طائرة بيل 212".

ولفتت إلى أن "هذه المروحية قادرة على الاستمرار في الطيران بمحرك واحد في حال تعطل الآخر، وتستخدمها كندا وإيطاليا واليابان".