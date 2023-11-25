ألمانيا تعلن اعتقال طالبان موظفين في وكالتها التنموية الدولية

أعلنت ألمانيا، الجمعة، أن حركة طالبان الأفغانية اعتقلت أربعة موظفين محليين في وكالتها التنموية الدولية (جي آي زد).

وقالت متحدثة باسم وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية "أستطيع أن أؤكد أن موظفين محليين في جي آي زد محتجزون رغم أننا لم نتلق أي معلومات رسمية عن سبب احتجازهم".

وأضافت "نتعامل مع الأمر بجدية ونعمل من خلال جميع القنوات المتاحة لنا لضمان إطلاق سراح زملائنا".

كانت ألمانيا قد أغلقت سفارتها في أفغانستان بعد عودة طالبان إلى السلطة عام 2021.

من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن القنوات التي تستخدمها برلين تشمل ممثلية الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى مكتب اتصال في الدوحة.

وأضاف أنه لا يمكن الكشف عن مزيد من المعلومات حول الموظفين الأربعة "حرصا على سلامتهم".

منذ عودتها إلى السلطة، فرضت سلطات طالبان تفسيرا متشددا للإسلام، حيث تعيش النساء تحت وطأة قوانين وصفتها الأمم المتحدة بأنها تفرض "فصلا على أساس الجنس".