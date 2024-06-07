نيويورك تايمز: تهديدات ترامب بمحاكمة خصومه تقوض الثقة في القضاء

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الرئيس السابق دونالد ترامب يهدد بمحاكمة خصومه السياسيين إذا أُعيد انتخابه، فيما قال خبراء قانونيون إن مجرد إطلاق هذه التهديدات "يلحق ضررًا حقيقيًا بسيادة القانون".

وذكرت الصحيفة، أن "ترامب بذلك يتحدى القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام القضائي، لكنه إذا فاز بالرئاسة مرة أخرى، فإنه سيكتسب سلطة هائلة لتنفيذ أنواع الانتقام القانوني التي كان يروج لها".

وأضافت أن "وزارة العدل هي جزء من السلطة التنفيذية، وفي حال فوز ترامب، فستكون له السلطة بصفته الرئيس حينذاك، بأن يطالب المسؤولين بالتحقيق مع خصومه ومحاكمتهم".

ولفتت الصحيفة، إلى أن "ترامب الذي لم يخف رغبته في تطهير البيروقراطية الفيدرالية من غير الموالين لأجندته بشكل كاف، سوف يكون قادرا على طرد أولئك الذين يرفضون ذلك".

وتتمتع وزارة العدل الأمريكية باستقلالية كبيرة فقط لأن الرؤساء منحوها تلك الاستقلالية، وإذا قاوم النظام القانوني ملاحقة ترامب سياسيًا في ولايته الثانية المحتملة، فذلك سيكون بسبب رفض القضاة والمحلفين لها.