وسط مخاوف الجيران.. بدء خطة تصريف مياه محطة فوكوشيما في اليابان

نقلت صحيفة يابانية اليوم الاثنين عن مصادر حكومية في اليابان قولها إن طوكيو تخطط لبدء تصريف المياه من محطة فوكوشيما النووية نهاية أغسطس/آب الجاري.

وتسود مخاوف واسعة لدى جيران اليابان من خطتها لتصريف المياه المشعة المعالجة من المحطة النووية، لما تقول الدول إنه يحمل مخاطر جمة على مواردها وبيئتها.

وأفادت صحيفة "أساهي شيمبون" اليابانية أن طوكيو تخطط لبدء إطلاق المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية، التي دمرتها أمواج مد بحري عاتية (تسونامي)، في المحيط في أواخر أغسطس/ آب.

وذكرت الصحيفة أن تصريف المياه سيتم على الأرجح بعد وقت قصير من لقاء رئيس الوزراء فوميو كيشيدا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، إذ سيوضح لهما كيف سيكون إطلاق المياه آمناً.

ومنحت الجهة المنظمة للطاقة النووية في اليابان الشهر الماضي الموافقة لشركة "طوكيو إلكتريك باور" للبدء في تصريف المياه، التي تقول اليابان والوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها آمنة.

لكن الدول المجاورة تخشى أن تلوث الغذاء. وقالت الصحيفة إنه من المقرر أن يبدأ الصيد بالشباك الجرافة في قاع البحر في فوكوشيما بشمال شرق طوكيو في سبتمبر أيلول. وتهدف الحكومة إلى بدء تصريف المياه قبل بدء موسم الصيد.