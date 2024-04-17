محاولات لإطلاق سراح طاقم سفينة اختطفها الحرس الثوري الإيراني
أعلنت شركة "إم.إس.سي"، اليوم الأربعاء، سلامة طاقم السفينة "إم.إس.سي أريس" المكون من 25 فرداً، التي اختطفها الحرس الثوري الإيراني.
جاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن عقد مناقشات حالياً مع السلطات الإيرانية لإطلاق سراح طاقم السفينة.
واحتجزت إيران السفينة التي ترفع علم البرتغال في 13 أبريل/نيسان، وقالت فيما بعد أن السبب هو "انتهاكها لقوانين الملاحة البحرية".
وقالت الشركة في إفادة إخبارية "نعمل أيضا مع السلطات الإيرانية للإفراج عن الشحنة"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
واستدعت البرتغال سفير إيران الثلاثاء، للتنديد بهجوم نفذته طهران على إسرائيل في مطلع الأسبوع وللمطالبة بالأفراج الفوري عن السفينة التي ترفع علمها.
وقالت شركة "زودياك ماريتايم" في بيان، إن شركة خطوط الشحن الدولية "إم.إس.سي" استأجرت السفينة "أريس" من شركة "جورتال شيبنج" التابعة لزودياك، مضيفة أن شركة "إم.إس.سي" مسؤولة عن جميع أنشطة السفينة.
ويمتلك رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر حصة في "زودياك".