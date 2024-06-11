تحطم مقاتلة روسية خلال رحلة تدريبية ومقتل طاقمها

تحطمت قاذفة روسية من طراز سوخوي-34 في جبال القوقاز، خلال رحلة تدريبية اعتيادية، اليوم الثلاثاء؛ ما أسفر عن مقتل طاقمها، وذلك جراء عطل فني على الأرجح.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها "في جمهورية أوسيتيا الشمالية-ألانيا، وفي منطقة جبلية، تحطمت طائرة من طراز سوخوي-34 تابعة للقوات الجوية الروسية خلال رحلة تدريبية".