ترامب يدرس منح ماسك دورًا سياسيًا إذا فاز بالرئاسة
كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ناقش دورًا استشاريًا لرئيس شركة تسلا إيلون ماسك، إذا فاز المرشح الجمهوري في الانتخابات الأمريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، في وقت عرض فيه ماسك "حملة نفوذ" تهدف إلى إسقاط بايدن عن كرسي الرئاسة.
ووصفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن تلك المناقشات أظهرت علامات جديدة على ذوبان الجليد في العلاقة بين الرجلين.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن أشخاص مطلعين على المحادثات قولهم، إن الدور لم يتم التوصل إليه بشكل كامل، وقد لا يحدث، لكن ترامب ناقش فرصة لمنح ماسك تأثيرًا رسميًا على السياسات المتعلقة بأمن الحدود والاقتصاد.
وذكر تقرير الصحيفة أن ماسك، والملياردير نيلسون بيلتز، عرضا على ترامب خطة طوَّراها للاستثمار في مشروع يعتمد على البيانات لمنع تزوير الناخبين، مشيرين إلى "حملة نفوذ جارية بالفعل في دوائر النخبة، حيث يستضيف ماسك وحلفاؤه السياسيون تجمعات لقادة الأعمال الأقوياء لمحاولة إقناعهم بعدم دعم حملة إعادة انتخاب الرئيس بايدن".
ومنذ عامين، كان ترامب وماسك يتبادلان "الإهانات" علنًا، إلا أنه، في الأشهر الأخيرة، قام الرجلان بتطوير علاقة ودية بينهما، وفق التقرير.
وقال ترامب لماسك إنه يريد إيجاد طريقة لإشراكه، بشكل أكبر، في دوائر صنع القرار إذا فاز في نوفمبر.