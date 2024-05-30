ترامب يدرس منح ماسك دورًا سياسيًا إذا فاز بالرئاسة

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن أشخاص مطلعين على المحادثات قولهم، إن الدور لم يتم التوصل إليه بشكل كامل، وقد لا يحدث، لكن ترامب ناقش فرصة لمنح ماسك تأثيرًا رسميًا على السياسات المتعلقة بأمن الحدود والاقتصاد.

وذكر تقرير الصحيفة أن ماسك، والملياردير نيلسون بيلتز، عرضا على ترامب خطة طوَّراها للاستثمار في مشروع يعتمد على البيانات لمنع تزوير الناخبين، مشيرين إلى "حملة نفوذ جارية بالفعل في دوائر النخبة، حيث يستضيف ماسك وحلفاؤه السياسيون تجمعات لقادة الأعمال الأقوياء لمحاولة إقناعهم بعدم دعم حملة إعادة انتخاب الرئيس بايدن".

ومنذ عامين، كان ترامب وماسك يتبادلان "الإهانات" علنًا، إلا أنه، في الأشهر الأخيرة، قام الرجلان بتطوير علاقة ودية بينهما، وفق التقرير.

وقال ترامب لماسك إنه يريد إيجاد طريقة لإشراكه، بشكل أكبر، في دوائر صنع القرار إذا فاز في نوفمبر.