دعوا إلى ثورة.. مؤيدو ترامب يحرضون على أعمال شغب بعد إدانته

غمر أنصار دونالد ترامب الغاضبون من إدانته من هيئة محلفين في نيويورك في 34 تهمة جنائية، صفحات المواقع المؤيدة للرئيس السابق بدعوات للتحريض على ثورة وأعمال شغب ورد عنيف.

وبعد أن أصبح ترامب أول رئيس أمريكي يُدان بارتكاب جريمة، ردَّ أنصاره بعشرات المنشورات المحرضة على العنف عبر الإنترنت، وفقًا لمراجعة وكالة "رويترز" للتعليقات على 3 مواقع إلكترونية مؤيدة لترامب، وهي: منصة تروث سوشال المملوكة له، وباتريوتس ون، وجيتواي بانديت.

ودعا بعض المؤيدين، إلى استهداف أعضاء هيئة المحلفين، فيما طالب البعض الآخر بإعدام القاضي خوان ميرشان، وذهب آخرون إلى حد الدعوة إلى حرب أهلية، وتمرد مسلح.

وكتب أحد المعلقين على موقع باتريوتس وين: "شخص ما في نيويورك ليس لديه ما يخسره لا بد أن يتولّى أمر ميرشان".

وقال المنشور في إشارة إلى المهاجرين غير الشرعيين: "آمل أن يستخدم المنجل عندما يلتقي ببعض المهاجرين غير الشرعيين".