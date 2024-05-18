مصادر تكشف لـ "إرم نيوز" خطة إيران "السرية" لاستعطاف الشعوب الغربية
كشفت مصادر فرنسية مطلعة، أن طهران أعدت خطة لمخاطبة الشعوب في دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، والتحدث عن تداعيات العقوبات التي تفرضها حكومات تلك الدول عليها.
ووفق المصادر، فإن خطة طهران تهدف إلى "تجميل صورتها" أمام تلك الشعوب وإزالة الصور التي تعكس تشدد نظام الحكم في إيران.
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أن الخطة التي يتم تنفيذها حاليا تعتمد على تقديم شبكات إعلامية سواء عبر قنوات ناطقة بلغات إنجليزية وفرنسية وألمانية، وأيضا منصات تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تكون مهمتها المبدئية التأكيد على ما تتعرض له إيران من "ظلم وافتراءات من الغرب" على حد زعمها.
وأوضحت المصادر أن هذه الخطة تستهدف تقديم صورة العقوبات التي يفرضها الغرب على طهران على أنها مجحفة وظالمة لشعبها، وتسبّب معاناة كبيرة، بهدف حث حكومات تلك الدول على تغيير معاملتها مع إيران.
وأشارت المصادر إلى أنّ هذه الخطة يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني، وخصص لها "تمويلا سخيا يتم من خلاله مخاطبة الشعوب الغربية من عواصم أوروبية، عبر خطط قصيرة ومتوسطة المدى".
وتابعت المصادر أنّ "الخطة لا تتوقف على تجميل صورة إيران وتغيير ما في أذهان الشعوب الغربية عنها، بل تستهدف أيضا تقديم صورة دعائية معاكسة عن واقع وجود إيران في دول عربية، بالتوضيح عبر تلك المنصات أن هناك ترحيبا من شعوب دول عربية بالحضور الإيراني فيها، وأن هناك افتراءات يتم تناولها بحق طهران عن تواجدها في تلك الدول على أنه تدخل في شؤون هذه البلدان".
وأوضحت أنه "في هذا الصدد، يتم اختيار مراسلين من اليمن ولبنان وسوريا والعراق ودول عربية أخرى، مع شرط أن يكون المراسلون الذين يتم اختيارهم، أصحاب جنسية أوروبية سواء كانوا عربا أو أجانب، وهذا الشرط لظروف أمنية تتعلق ببعض الدول" وفق قولها.
ولفتت المصادر إلى أن هذه الخطة تنتقي مراسلين بشكل منفتح، فضلا عن إتقان لغات الشعوب الأوروبية التي سيتم مخاطبتها من خلال تلك المنصات، وذلك ضمن العمل الذي يخص تغيير الصورة الذهنية عن إيران.