مصادر تكشف لـ "إرم نيوز" خطة إيران "السرية" لاستعطاف الشعوب الغربية

كشفت مصادر فرنسية مطلعة، أن طهران أعدت خطة لمخاطبة الشعوب في دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، والتحدث عن تداعيات العقوبات التي تفرضها حكومات تلك الدول عليها.

ووفق المصادر، فإن خطة طهران تهدف إلى "تجميل صورتها" أمام تلك الشعوب وإزالة الصور التي تعكس تشدد نظام الحكم في إيران.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أن الخطة التي يتم تنفيذها حاليا تعتمد على تقديم شبكات إعلامية سواء عبر قنوات ناطقة بلغات إنجليزية وفرنسية وألمانية، وأيضا منصات تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تكون مهمتها المبدئية التأكيد على ما تتعرض له إيران من "ظلم وافتراءات من الغرب" على حد زعمها.

وأوضحت المصادر أن هذه الخطة تستهدف تقديم صورة العقوبات التي يفرضها الغرب على طهران على أنها مجحفة وظالمة لشعبها، وتسبّب معاناة كبيرة، بهدف حث حكومات تلك الدول على تغيير معاملتها مع إيران.