إيران تُصدر تقريرها الثاني بشأن حادثة مروحية "رئيسي"

كشفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية تفاصيل جديدة في تحقيقها الذي لا تزال تجريه حول حادثة مروحية الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، معلنة أنه لم تتم ملاحظة أي آثار "للحرب الإلكترونية" على المروحية المنكوبة.

وفي تقريرها الثاني عن حادث تحطم مروحية "رئيسي"، نقلته وكالة أنباء مهر الإيرانية، يوم الأربعاء، فإنه وبحسب التقرير الوارد من هيئة الأرصاد الجوية، كانت حالة الطقس من مطار تبريز (الأصل) إلى الوجهتين الأولى والثانية لمجموعة الطيران (جسر أغباند وقيز قلعة سي سد) حتى الساعة 08:50 AM، مواتية ومناسبة لظروف الطيران، إلا أن الطقس في طريق العودة يحتاج إلى مزيد من التحقيق.

وأشار التحقيق إلى أنه تم فحص معظم الوثائق والسجلات والوثائق المتعلقة بالمروحية المنكوبة بعناية، ولم تكن هناك أي عيوب من حيث الإصلاح والصيانة.