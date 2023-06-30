رئيس الإمارات وبيل غيتس يبحثان التعاون في مواجهة الأمراض الوبائية

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رجل الأعمال الأمريكي بيل غيتس، إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في مواجهة الأمراض الوبائية في العالم.

وتناول الجانبان، خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس الإماراتي، فرص التعاون بين مؤتمر المناخ "كوب 28" و "مؤسسة بيل وميليندا جيتس" لمواجهة تأثير تغيرات المناخ على صحة الإنسان.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، أكد الشيخ محمد بن زايد "حرص الإمارات على الإسهام في توسيع آفاق التعاون الدولي في مواجهة الأمراض التي تهدد حياة المجتمعات وتعوق تنميتها".

من جهته، ثمَّن بيل غيتس "الدور الإنساني المهم لدولة الإمارات في تقديم المساعدات إلى العديد من المجتمعات في العالم وفي مختلف الظروف"، ودور رئيس الإمارات الفاعل "في القضاء على شلل الأطفال، ومساهماته بتمويل جهود القضاء على هذا المرض في العالم".