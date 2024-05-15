بعد تراجع النفوذ الغربي.. عين الصين على يورانيوم النيجر

بعد عشر سنوات من انقطاعها عن الاستثمار في اليورانيوم بسبب "قلة الربح" في النيجر، تستعد الصين إلى العودة للبلد الواقع في الساحل الأفريقي، مستغلة تراجع القوى الغربية، خاصة بعد أيام من دعوة نيامي واشنطن إلى سحب قواتها.

وستستأنف شركة مناجم "أزيليك" المملوكة بغالبيتها لصينيين أنشطتها لاستخراج اليورانيوم في شمال النيجر، وذلك بحسب ما أفادت القناة الحكومية في النيجر.

وقالت قناة "تيلي الساحل"، إن "أزيليك تخطط لاستئناف إنتاج اليورانيوم، فالوضع ملائم اليوم"، دون تحديد موعد لذلك، في إشارة إلى الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية منذ أشهر عدة.

وجاء هذا التطور بعد أيام من تداول تقارير غربية تتحدث عن مفاوضات متقدمة بين إيران والنيجر حتى تحصل طهران على 300 طن من يورانيوم النيجر وهو أمر سبق وأن نفته حكومة نيامي.